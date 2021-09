Inundações provocam mais de 40 mortos no estado de Nova Iorque

JN/Agências Hoje às 01:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 41 pessoas morreram na região do estado de Nova Iorque, na sequência de chuvas torrenciais e inundações, provocadas após a passagem do furacão Ida nos Estados Unidos.

Na cidade de Nova Iorque, as autoridades policiais contabilizaram pelo menos 12 mortos, dos quais 11 terão morrido afogados nas suas caves e habitações precárias, em Manhattan, Queens e Brooklyn.

De acordo com a polícia nova-iorquina, as vítimas tinham entre dois e 86 anos, tendo os bombeiros resgatado centenas de habitantes.

O pior número de mortes foi registado em Nova Jérsia, com "pelo menos 23 pessoas que perderam a vida", segundo o governador Phil Murphy.

Phil Murphy explicou que a maioria das vítimas foi apanhada de surpresa e terá morrido afogada dentro dos carros.

Por seu lado, perto de Filadélfia, três pessoas morreram, de acordo com as autoridades locais.

Ruas, avenidas e autoestradas transformaram-se de forma repentina em torrentes, desde os bairros de Brooklyn e Queens até ao condado de Westchester, no norte de Nova Iorque. Em Westchester, dezenas de viaturas ainda se encontravam submersas e as caves de residências tradicionais da costa Este foram devastadas pelo excesso de água.

PUB

Pelo menos quatro pessoas morreram nos Estados de Luisiana e Mississípi na sequência da passagem do furacão Ida, anunciaram na terça-feira as autoridades, enquanto se mantinham os esforços para resgatar mais vítimas, sobretudo nas áreas alagadas e isoladas.

Estas tempestades extremas e a crise climática estão aqui

Na quinta-feira, Joe Biden prometeu uma ajuda robusta para os estados da região do nordeste e do Golfo atingidos pela tempestade Ida e para os estados do Pacífico assolados pelos incêndios florestais.

"Estas tempestades extremas e a crise climática estão aqui. Devemos estar mais bem preparados. Precisamos de agir", disse o presidente dos EUA em conferência de imprensa.

Joe Biden salientou que vai pressionar ainda mais o Congresso para aprovar o plano de investimentos em infraestruturas de quase um bilião de dólares, para melhorar estradas, pontes, rede elétrica e sistemas de esgoto.

O plano visa garantir que as redes vitais que unem as cidades, os estados e o país como um todo possam resistir a inundações, a ciclones e a danos provocados por um clima cada vez mais perigoso.

O presidente dos EUA recordou também que o Pentágono está a ajudar nas operações de combate aos incêndios na Califórnia, nomeadamente o incêndio Caldor, que está a lavrar junto à cidade de South Lake Tahoe, na margem sul do Lago Tahoe.

Na segunda-feira, cerca de 22 mil habitantes receberam ordem de evacuação de South Lake Tahoe.

Mais de 15 mil bombeiros, com a ajuda de equipas de outros Estados, estão a lutar contra dezenas de incêndios na Califórnia.