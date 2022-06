Invulgar sinal de rádio detetado a três mil milhões de anos-luz da Terra

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma equipa de astrónomos descobriu um misterioso e cíclico sinal de rádio vindo de uma galáxia anã localizada a uma distância de três mil milhões de anos-luz do planeta Terra.

De acordo com uma nova investigação, publicada na quarta-feira na revista científica "Nature", este objeto cósmico é incomum, uma vez que é totalmente diferente de anteriores descobertas noutras galáxias. Contrariamente às habituais explosões rápidas de rádio (conhecidas em inglês pela sigla FRB, de "Fast Radio Bursts"), que são rajadas de ondas de rádio de milissegundos no espaço emitidas apenas uma vez, esta explosão enviou ondas de rádio curtas e energéticas várias vezes.

As investigações, cujos resultados foram agora divulgados, começaram em 2019, quando os astrónomos detetaram o objeto, denominado FRB 190520, que lançou uma explosão de ondas de rádio. O fenómeno aconteceu a 20 de maio desse ano, mas só se tornou do conhecimento dos investigadores em novembro, com a ajuda do Radiotelescópio Esférico com Abertura de quinhentos metros, na China. Através de várias observações, os astrónomos notaram que o objeto estava a lançar explosões de ondas de rádio frequentes e repetidas, contrariando o habitual padrão de explosões irrepetíveis.

Mais tarde, a equipa viria a identificar a origem da explosão, vinda de uma galáxia anã distante. Além disso, as observações revelaram ainda que o objeto cósmico libertava ondas de rádio mais fracas entre a repetição de explosões, assemelhando-se a uma outra explosão de rádio descoberta em 2016: a FRB 121102.

"Agora precisamos de explicar este duplo mistério e a razão pela qual as FRB e fontes de rádio persistentes são, por vezes, encontradas juntas", disse Casey Law, coautor do estudo e cientista da equipa de radioastronomia do Instituto de Tecnologia da Califórnia, citado pela CNN.

As explosões rápidas de rádio são atualmente um dos grandes mistérios do universo. Os astrónomos já conseguiram rastrear algumas das rajadas de rádio até às galáxias de origem, mas ainda não determinaram a verdadeira causa.