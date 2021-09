Irlanda acaba com quarentena obrigatória para entrada no país

JN/Agências Hoje às 01:06 Facebook

A República da Irlanda decidiu acabar com a obrigatoriedade de quarentena para todos os que entram no país, uma medida que vigorava desde março para conter a propagação da covid-19, anunciou no sábado o governo irlandês.

Em comunicado, o ministro da Saúde, Stephen Donnelly, explicou que a decisão entrou em vigor no sábado, permitindo que os cidadãos de outros países possam entrar na Irlanda sem terem de cumprir, à chegada, duas semanas de quarentena.

Segundo o governo, nos últimos seis meses, 10 300 pessoas foram obrigadas a cumprir quarentena em hotéis, à chegada à Irlanda, tendo sido confirmados, nessas circunstâncias, 600 casos positivos de covid-19.

Stephen Donnelly recordou que a quarentena obrigatória para entrada no país foi decidida com um "caráter excecional" num momento em que o país "enfrentava um risco grave de entrada de variantes preocupantes" do novo coronavírus.

A quarentena obrigatória é levantada - e outras medidas restritivas foram aliviadas - numa altura em que 90% dos adultos estão vacinados.

Na República da Irlanda, com cerca de cinco milhões de habitantes, morreram 5209 pessoas em consequência da covid-19.