Israel deteta primeiro caso de "flurona", infeção dupla de gripe e covid-19

JN/Agências Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Israel detetou o seu primeiro caso de contágio simultâneo pelo coronavírus SARS-CoV-2 e pelo vírus influenza, conhecido como "flurona", numa mulher grávida não vacinada, confirmou, este domingo, o Ministério da Saúde israelita à agência de notícias EFE.

"Flurona" é uma designação definida a partir dos termos "flu" (gripe, em inglês) e "rona" (de coronavírus). A mulher recebeu alta em 30 de dezembro após ser tratada a sintomas ligeiros derivados dessa infeção dupla (gripe e covid-19), acrescentou o jornal "Times of Israel".

Os casos de "flurona" terão sido detetados pela primeira vez nos EUA, durante o primeiro ano da pandemia de covid-19.

Os especialistas do Ministério da Saúde israelita acreditam que haja casos semelhantes, ainda não identificados, quando quase duas mil pessoas estão internadas por gripe e ao mesmo tempo os casos positivos da variante ómicron do SARS-CoV-2 estão a aumentar no país.

A circulação dos vírus influenza e SARS-CoV-2 ao mesmo tempo é preocupante e de alto risco para a população, especialmente dos cidadãos mais vulneráveis, já que as duas doenças afetam o sistema respiratório superior, alertaram especialistas.