Ivan Pechorin caiu de um barco. Mais um russo a morrer em circunstâncias estranhas

Ivan Pechorin, alto funcionário do Estado russo, é o mais recente nome da lista de pessoas a morrerem em circunstâncias dúbias nos últimos meses. Terá caído de um barco devido a uma intoxicação causada por consumo excessivo de álcool.

A morte de Ivan Pechorin, diretor administrativo da indústria de aviação da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico (ERDC, na sigla em inglês) engrossa a lista de oligarcas russos a falecerem em circunstâncias que têm suscitado dúvidas. A versão oficial é que caiu bêbado de uma embarcação.

O acidente aconteceu no sábado, depois de o barco ter navegado por cerca de 40 minutos, junto à ilha Russky, no mar do Japão, e o corpo do homem de 39 anos foi encontrado esta segunda-feira.

Apesar de alguns especialistas apontarem para a possibilidade de se ter tratado de um "acidente trágico", o nome de Pechorin engrossa a lista de diversos oligarcas que morreram em quedas estranhas. O último tinha sido o presidente da petrolífera Lukoil, que morreu, alegadamente, ao cair de uma janela de um hospital.