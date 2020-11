Já se fazem romarias ao "monólito" misterioso no deserto de Utah

JN Hoje às 18:02 Facebook

Só foram precisas 48 horas para uma primeira pessoa alcançar o misterioso monolito de metal encontrado numa zona remota do deserto de Utah, nos EUA.

As autoridades tinham decido não revelar o local exato onde o objeto de origem desconhecida tinha sido encontrado,na semana anterior , por uma equipa da Divisão de Recursos da Vida Selvagem do Utah, que sobrevoava o local de helicóptero para contabilizar a população de carneiros selvagens na região. Queriam evitar que aventureiros amadores se deslocassem àquela zona de terreno muito acidentado e rochoso e aí se perdessem ou ficassem presos, necessitando de ser resgatados.

Não contavam era que um utilizador da Reddit rastreasse a rota daquele voo até desaparecer do radar (indício de que deveria ter pousado) e divulgasse as coordenadas do monolito naquela rede social, depois de confirmar a informação no Google Earth. Os mais atentos e curiosos não deixaram escapar a oportunidade e são já vários aqueles que anunciaram no Instagram ter alcançado o objeto de metal, demonstrando a façanha com fotografias e vídeos ao seu lado. Muitos cruzaram-se.

"Decidi ir até lá porque, primeiro, fui atraído pelo facto deste objeto estar lá há cinco anos escondido na natureza", diz David Surber, do Utah, citado pela "BBC". O ex-oficial de infantaria do Exército dos EUA, de 33 anos, conduziu à noite durante seis horas até chegar ao local, depois de ver o post no Reddit que reclamava ter descoberto a localização exata.

Tim Slane, que divulgou o local, admitiu saber "que assim que o local se tornasse do conhecimento público, as pessoas iriam visitar a área". "Recebi algumas mensagens enfurecidas por ter revelado a localização. Se eu não tivesse descoberto, outra pessoa provavelmente teria descoberto em pouco tempo", argumenta à "BBC".

Slane conta que detetou uma sombra longa e estreita no Google Earth, que correspondia à estrutura de metal com 3 a 3,6 metros de altura, incrustada nas rochas avermelhadas, mas que essa imagem não era visível nas imagens de satélite de 2015. Aparece já nas de outubro de 2016, quando a vegetação nas proximidades parece ter sido limpa.

No caminho, David Surber partilhou no Reddit que estava a seguir as coordenadas em busca do monolito (nome em referência a objetos semelhantes surgidos no filme e livro "2001: Odisseia no Espaço") e foi bombardeado de mensagens. Chegou ainda de madrugada. Ainda ali ficou sozinho algum tempo, a apreciar o local e as estrelas cadentes, entre as rochas avermelhadas. "Foi uma boa fuga de toda a negatividade que experimentámos em 2020", comentou na rede social. Entretanto, outros aventureiros começaram a surgir no local, seguindo de carro as mesmas coordenadas encontradas na internet.

O que continua por descobrir é origem. Diversas teorias surgiram nos últimos dias nas redes sociais, das mais insólitas, sugerindo a sua instalação por extraterrestres ou por algum fã do filme "2001: Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick, ou a sua criação por algum artista minimalista, como o já falecido John McCracken. Porém prevalece para já a teoria de que tratar-se-á de uma instalação artística ainda não reivindicada por nenhum artista.

Alguns especialistas sugeriram inicialmente poder ser uma obra desconhecida de John McCracken, que chegou a viver no Novo México antes de morrer em 2011 e que era conhecido pelas suas esculturas em "prancha". O galerista David Zwirner, que o representa, chegou a considerar essa hipótese, mas os especialistas da galeria "estão divididos", considerando que poderá ser de outro artista em sua homenagem.

Outra artista abordada é Petecia Le Fawnhawk, que costuma apresentar trabalhos surrealistas fotografados no deserto e que vivia e trabalhava em Utah. Contudo, a artista já afastou publicamente qualquer envolvimento no surgimento do objeto, apesar de já "ter pensado instalar monumentos secretos no deserto".

A instalação de estruturas ou obras de arte sem autorização em terras públicas administradas pelo governo federal é ilegal, lembrou já o Departamento de Segurança Pública do Utah.