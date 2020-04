Japão corta mais de 100 mil tulipas por causa do coronavírus

JN/Agências Hoje às 02:30 Facebook

Os amantes de flores de Sakura, no Japão, terão de esperar pelo próximo ano para cheirar o aroma a tulipas, na cidade. As autoridades locais decidiram cortas os pés de tulipas como medida de segurança contra a Covid-19.

A cidade de Sakura, a cerca de 50 km de Tóquio, é conhecida pelo festival "Sakura Furusato Hiroba", um certame dedicado a tulipas. Na localidade existe um imenso campo de tulipas.

Devido à pandemia pelo novo coronavírus, a autarquia decidiu, este ano, cancelar o evento, e foi ainda mais longe: mandou cortar os pés de tulipas. A cidade está em estado de emergência desde a semana passada.

"Muitos visitantes vieram no fim de semana, quando as flores estavam em plena floração. Formou-se um aglomerado de gente em massa, por isso, não tivemos escolha a não ser tomar a decisão de cortar as flores ", disse Sakiho Kusano, um responsável pelo turismo da cidade, à agência Reuters. O número de infecções por coronavírus no país ficou nos 11 500, esta quarta-feira.

Apesar da ausência das flores que geralmente cobrem os jardins de sete mil metros quadrados nesta época do ano, o parque continua a atrair um número considerável de visitantes. "É muito, muito, muito infeliz. Meu humor afundou quando reparei nisso ", disse Misako Yonekubo, de 77 anos, um habitante de Sakura.

As flores cortadas foram doadas a jardins-de-infância.