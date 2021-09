Associações de portugueses na Suíça retomam atividade após crise

JN/Agências Hoje às 16:56 Facebook

As associações de portugueses na Suíça estão a retomar a sua atividade e a tentar ultrapassar a crise causada pelo confinamento devido à covid-19, altura em que reforçaram o apoio social aos compatriotas, mas também a outras comunidades.

Durante a recente visita que a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas realizou à Suíça, entre o dia 5 e até sábado passado, Berta Nunes visitou três associações de emigrantes portugueses, que mostraram empenho em ultrapassar a crise provocada pela pandemia.

Várias associações na Suíça e em outros países, onde a presença de emigrantes portugueses é significativa, foram afetadas pelo confinamento por terem sido obrigadas a cancelar as atividades e, logo, a não obter receitas.

Em declarações à Lusa, a governante disse que "estas associações estão a retomar a sua atividade e continuam a ser muito importantes".

"As associações vão continuar a ser um elo importante dentro da comunidade portuguesa, onde os portugueses se encontram, com atividades culturais, a gastronomia portuguesa, também procurada por outras nacionalidades", disse.

Berta Nunes acrescentou que as associações "irão continuar a ter essa função, embora tivessem estado vários meses fechadas, mas agora estão a retomar", o que "é bom sinal e muito importante".

Durante o período mais crítico da pandemia, "algumas associações viraram-se mais para o apoio social à comunidade portuguesa, e não só, mas também a outras comunidades que, em alguns casos, ainda são mais carenciadas", explicou.

"De uma forma geral, e a não ser associações com problemas prévios à covid-19, as associações conseguiram adaptar-se e sobreviveram. Algumas começaram a fazer 'take away' [na área da restauração], outras tomaram outras medidas ou suspenderam a atividade e agora estão a retomá-la", prosseguiu.

Para o próximo ano, o Estado português irá apoiar estas associações com cerca de 600 mil euros.

