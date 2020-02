Hoje às 12:38 Facebook

A exposição "Amália no Cinema", patente a partir desta terça-feira no "Camões em Berlim", e que coincide com o festival internacional de cinema Berlinale, mostra dezoito fotografias e um cartaz original de Amália Rodrigues.

A mostra evocativa da participação de Amália Rodrigues em filmes portugueses, da autoria da Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, é inaugurada no contexto da Berlinale e acontece no ano em que se comemora o centenário do nascimento da fadista.

