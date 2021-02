"Capitani". Série do Luxemburgo com mistério português é um sucesso mundial

Hoje às 14:04 Facebook

Poucos dias depois de estrear na Netflix era já uma das preferidas em mais cerca de 30 países da Europa, América ou Ásia. O criador de "Capitani" revela a importância da personagem Carla nesta história que deu a conhecer a vila de Bourglinster ao mundo.

A vila de Bourglinster na parte este do Grão-Ducado e a sua floresta está a ser admirada no mundo por estes dias. A série "Capitani" é a grande "culpada". Esta que é tida como a primeira série 100% luxemburguesa a estrear na Netflix conquistou as preferências do público em mais de vinte países, não só da Europa, como na América Central e Latina, Ásia e África.

