Conselheira das comunidades deixa presidência por causa de André Ventura

Luísa Semedo, a conselheiro eleita em França e presidente do Conselho Regional da Europa (CRE) das Comunidades Portuguesas, anunciou, este fim de semana, nas redes sociais, a sua demissão do cargo de presidente daquele conselho.

Luísa Semedo apresentou a sua demissão formalmente por carta à Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, e ao Presidente do Conselho Permanente (CCP), Flávio Martins, explicando que o faz antes da reunião do CRE porque recusa encontrar o deputado do Chega, André Ventura, que considera "ilegítimo", e "fruto de uma anomalia, de uma falha do nosso sistema democrático". Luísa refere ainda que "O racismo, o fascismo, o nazismo, o sexismo, a homofobia não são opiniões, são crimes".

