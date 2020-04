Hoje às 14:33 Facebook

A emigração portuguesa para a Alemanha diminuiu 20% em 2019, em comparação com 2018, valor que vem confirmar a tendência de decréscimo verificada nos últimos anos e comum à maior parte dos destinos da diáspora lusa. No entanto, no caso alemão, é impossível, em rigor, especificar as variações ocorridas entre 2015 e 2018.

Em 2019, entraram na Alemanha 5785 portugueses, de acordo com dados do Statistisches Bundesamt Deutschland. O organismo de estatística alemão contabilizou um total de 923475 entradas de estrangeiros na Alemanha, tendo os portugueses representado 0,6% do total.

