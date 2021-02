Emigração portuguesa para o Reino Unido caiu 73% em 2020

Hoje às 12:06 Facebook

De acordo com dados do Department for Work and Pensions, foram 6.664 os portugueses que em 2020 entraram no Reino Unido, o que representa uma queda de 73% face ao ano anterior.

O organismo britânico contabilizou um total de 322.196 entradas de estrangeiros no Reino Unido, tendo os portugueses representado 2,1% desse total.

Em relação ao mesmo período de 2019, o número de portugueses que entrou no Reino Unido diminuiu cerca de 73%, passando de 24.593, em 2019, para 6.664, em 2020.

