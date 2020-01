Emigrante português morre em despiste violento na Suíça

LPC Hoje às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Um emigrante português de 52 anos morreu, sábado à noite, num violento despiste em Aarburg, no cantão de Argóvia, Suíça.

O acidente deu-se cerca das 20.30 horas de sábado e envolveu apenas o Mercedes conduzido pelo português. Segundo comunicado da polícia de Aaburg, a viatura seguiria a cerca de 100 quilómetros por hora e despistou-se contra uma casa, tento depois arrancado o gradeamento de uma varanda.

A vítima sucumbiu aos ferimentos que sofreu na cabeça ainda no local e teve de ser desencarcerada pelos bombeiros. A procuradoria de Zofingen-Kulm um inquérito judicial para apurar as causas do acidentes.