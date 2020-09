Ensino de português no estrangeiro já conta mais de 15 mil inscritos

Hoje às 18:20 Facebook

Num ano letivo que será certamente pleno de desafios, os cursos de ensino paralelo da Rede de Ensino Português no Estrangeiro (EPE) iniciam 2020/2021 com um crescimento face ao ano anterior, quer no número de alunos, quer no número de docentes, quer ainda ao nível do investimento financeiro global do Estado português.

Num momento em que ainda há inscrições a decorrer, os cerca de 15.400 alunos inscritos nestes cursos de língua portuguesa de âmbito extracurricular, superam já o número do ano anterior nos vários países onde são lecionados, "o que é revelador do aumento de interesse pela aprendizagem da língua portuguesa no estrangeiro", pode ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

