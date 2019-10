Espera no Consulado de Portugal no Luxemburgo é cada vez maior

Hoje às 18:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma organização sindical luxemburguesa considerou esta quinta-feira que a espera dos emigrantes portugueses no Luxemburgo pela marcação de atos consulares, como a realização de uma procuração, que ultrapassa já os três meses, "é intolerável".

"Há poucas cidades em Portugal que tenham o mesmo número de habitantes [que o Luxemburgo] e, quando têm, dispõem de múltiplos serviços públicos, das Finanças ao registo civil. Uma pessoa quando quer fazer um bilhete de identidade, um passaporte, uma procuração, faz no próprio dia. Aqui demora quatro meses. Não é normal, não é aceitável, é intolerável!", afirmou Eduardo Dias, secretário central do Departamento de Imigrantes da OGBL - uma confederação sindical independente do Luxemburgo, em declarações por telefone.

Leia mais em Bom Dia