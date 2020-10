Estudo sobre perspetivas de regresso a Portugal procura voluntários para responder a inquérito

Hoje às 13:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O estudo "Experiências e expectativas de regresso dos novos emigrantes portugueses: reintegração e mobilidades", sobre o regresso a Portugal de portugueses residentes no estrangeiro, está atualmente em curso e necessita de voluntários.

Coordenado por José Carlos Laranjo Marques (CICS.Nova.IPLeiria e por Pedro Góis (Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra), o estudo tem uma duração prevista de 36 meses.

O estudo foi iniciado no princípio de 2019 e identificou dois objetivos principais: por um lado, "conhecer as expectativas ou intenções de regresso (ou de não regresso) entre portugueses ainda emigrados e analisar os fatores que influenciam essas mesmas intenções, que remetem para os contextos de relação com o país de residência ou acolhimento, mas também com as formas de relacionamento com Portugal". Por outro lado, "importa estudar regressos já concretizados, e compreender como o que esteve na origem da decisão de regresso, mas especialmente como se está a processar ou processou a reintegração em Portugal".

Leia mais em LusoJornal