Festival de Cannes arranca hoje com filmes portugueses em destaque

O Festival de Cinema de Cannes, em França, que viu a edição de maio adiada por causa da pandemia da covid-19, dá esta terça-feira início a uma versão "especial" de três dias, que mantém dois filmes portugueses na competição oficial.

Em comunicado, no final de setembro, a direção do festival anunciou uma edição condensada, entre hoje, 27 de outubro, e quinta-feira, naquela cidade francesa, com a exibição em sala de quatro longas-metragens da "seleção oficial de Cannes 2020", das curtas-metragens em competição e ainda dos filmes do programa Cinéfondation.

O filme "O Cordeiro de Deus", de David Pinheiro Vicente, foi selecionado para a competição de curtas-metragens, e "Corte", dos realizadores Afonso Rapazote e Bernardo Rapazote, está integrado no programa Cinéfondation.

