A câmara municipal de Castro Verde, no distrito de Beja, vai passar a dispor de um Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), que vai entrar em funcionamento a partir de 1 de fevereiro.

A nova valência, que vai funcionar no edifício do IN Castro - Centro de Ideias e Negócios, pretende informar e prestar apoio aos cidadãos portugueses e lusodescendentes nas áreas jurídica, económica ou empresarial, entre outras, disse o município.

