Há um guia da Segurança Social para os portugueses no Luxemburgo

A embaixada de Portugal no Luxemburgo acaba de lançar o primeiro guia da Segurança Social para a comunidade portuguesa residente no país. O objetivo do guia é facilitar o acesso aos serviços, apoiar a instrução e simplificação dos pedidos mais frequentes e atribuir maior celeridade na resposta aos pedidos dos utentes, refere o organismo, em comunicado.

"Decorrido um ano desde o início de funções da adida de Segurança Social junto da Embaixada, foram identificados alguns dos temas de maior procura por parte da comunidade portuguesa", começa por apontar o documento, que salienta que este é um primeiro guia e que, como tal, "não deixará de ser objeto das atualizações que se afigurarem necessárias".

Embora as informações contidas na presente publicação não dispensem a leitura da legislação em vigor, nem dos Guias Práticos da Segurança Social, disponibilizados na página da internet da Segurança Social, o novo guia da embaixada deixa algumas orientações práticas para responder a algumas das questões mais frequentes dos emigrantes.

