Hoquistas portugueses de quarentena em Itália

Hoje às 13:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa italiana de hóquei em patins Trissino, com três portugueses no grupo, vai ficar de quarentena depois de um dos jogadores ter sido diagnosticado com o Covid-19.

O Trissino notificou os atletas e declarou que ficariam de quarentena durante 10 dias. A equipa tem três portugueses: Sérgio Silva (treinador), Reinaldo Ventura e Diogo Neves (jogadores). A normalidade estava a regressar ao seio do emblema italiano, que tinha autorização para treinar e ia voltar a jogar no domingo, à porta fechada, com o Montbello, depois de estarem sem jogar desde o dia 23 de fevereiro. No entanto, o caso positivo do vírus alterou a situação.

Leia mais em Bom Dia