O Instituto de Língua e Cultura Portuguesa (ILCP) de Lyon vai organizar duas jornadas "Portas Abertas" nos sábados 14 e 21 de setembro, entre as 10 e as 17 horas, com uma aula de iniciação oferecida entre as 10 e as 11 horas.

Entre as 14 e as 15 vai também ser organizado o ateliê gratuito "À descoberta da língua portuguesa", destinado a crianças. Com direção pedagógica de Rosa Queirós Fréjaville, o ILCP é uma instituição especializada no ensino da língua portuguesa.

