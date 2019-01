Belas Artes do Porto cedem desenho de Da Vinci ao Louvre

Hoje às 11:04 Facebook

A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP) vai emprestar o desenho de Leonardo Da Vinci da sua coleção ao Museu do Louvre, em Paris, para a exposição que assinala os 500 anos da sua morte.

A Diretora da FBAUP, Lúcia Almeida Matos, disse à Lusa, enquanto exemplo dos empréstimos nacionais e internacionais solicitados à coleção de arte da faculdade, que o desenho de Leonardo Da Vinci está neste momento na Holanda e vai ser exibido, no outono, no Louvre.

A FBAUP confirmou assim que o desenho "Rapariga lavando os pés a uma criança" vai integrar a exposição, a inaugurar no outono de 2019, segundo a página do museu mais visitado do mundo.

