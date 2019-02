O português que está a mudar o som dos filmes de Hollywood

Hoje às 17:13 Facebook

"Aquaman", "Mulher-Maravilha", "O Dia da Independência: Uma Nova Ameaça", "Homem-Aranha: Regresso a Casa", "Ralph vs Internet", "Gru - O Maldisposto 3", "Emoji", "Carros 3", "A Múmia".

Estes e outros filmes de Hollywood, com estrelas como Tom Cruise, Willem Dafoe ou Robert Downey Jr, recorreram a tecnologia 100% portuguesa: o programa informático Sound Particles é utilizado no design de áudio pelos principais estúdios de cinema e foi finalista dos prémios científicos da Academia em 2018. Agora, está nomeado, com o plugin Doppler + Air, para outro importante galardão, atribuído pela Cinema Audio Society, cuja cerimónia se realiza a 16 de fevereiro, em Los Angeles.

