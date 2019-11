Portuguesa de 21 anos morre num acidente em França

Emília Monteiro Hoje às 10:58 Facebook

Uma jovem de 21 anos, morreu no sábado, em França, num acidente de viação perto de Toulouse.

Sónia Lopes é natural de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, mas estava a residir em França com a família. Um irmão da vítima sofreu ferimentos graves no mesmo acidente.

De acordo com as autoridades locais, a vítima terá sido projetada para fora do carro, depois de ter entrado em despiste, numa estrada local.

Sónia era a filha mais velha de um casal que emigrou há poucos anos depois de ter gerido uma padaria em Ribeirão.

Este domingo, Rodrigo, o irmão que ficou ferido no acidente, ia receber o Crisma na paróquia onde residia. Alguns familiares residentes em Famalicão estavam em França para participar na ceromónia.

O veículo era conduzido por um amigo dos jovens portugueses.