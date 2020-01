Jovem português em coma após violenta agressão em Inglaterra

JN Hoje às 23:11 Facebook

Um jovem madeirense de 20 anos foi brutalmente agredido em Eastbourne, no sul de Inglaterra, e está em coma.

A agressão aconteceu no domingo de manhã, cerca das 8.20 horas, em Priory Road, segundo o jornal local "Eastbourne Herald".

O jovem português, de 20 anos e natural da ilha da Madeira de acordo com o "Diário de Notícias da Madeira", está hospitalizado em coma induzido devido à gravidade dos ferimentos sofridos na cabeça e tronco mas, embora em estado crítico, está estável.

As autoridades britânicas estão a investigar a violenta agressão, que dizem ser "consistente com um assalto", e apelam à colaboração de eventuais testemunhas. "Gostaríamos de ouvir quem viu o que aconteceu, ou qualquer pessoa com alguma filmagem de câmara de vigilância ou de circuito fechado que possa ter capturado o incidente em Priory Road - e nos arredores. - naquela manhã, concentrando-se nas primeiras horas até as 8.20 horas", explicou o detetive Jason Hoadley, citado pelo "Eastbourne Herald".

"Qualquer informação pode ser vital para a nossa investigação. Acreditamos que este foi um assalto violento, mas isolado, a um jovem, cujo agressor ou agressores podem ser conhecidos por ele", acrescentou.

Recorde-se que, no passado mês de outubro, outro jovem português, de 25 anos e natural da ilha da Madeira, também foi brutalmente agredido em Eastbourne, quando ia às compras acompanhado da namorada.