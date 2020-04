Ministro esclarece que pediu aos emigrantes para não virem a Portugal na Páscoa, não no verão

Hoje às 12:32 Facebook

O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal publicou um vídeo na página oficial do ministério, no qual lamenta que o apelo que fez aos emigrantes para que não visitassem Portugal no período da Páscoa tenha sido transformado. De acordo com Augusto Santos Silva, nas redes sociais há quem diga que o governo também pediu aos portugueses emigrados para não regressarem ao país no verão.

Augusto Santos Silva esclarece o mal entendido em relação à mensagem que dirigiu aos emigrantes, que diz ser resultado dos "perigos da desinformação, das fake news, da distorção das coisas que nós dizemos".

