Padre português no Congo diz que a situação sociopolítica é desastrosa

O padre comboniano José Arieira de Carvalho, a viver há mais de uma década na República Democrática do Congo, enviou uma mensagem para a Fundação AIS em Lisboa em que denuncia "a situação sociopolítica desastrosa" em que se encontra o país africano.

Na mensagem, o padre Arieira descreve uma situação de crise, com "grupos rebeldes no nordeste do Congo e também noutros pontos do país, com pilhagens, mortes, pessoas que abandonam as suas aldeias e estradas principais que ligam províncias intransitáveis", refere uma nota enviada às redações.

Horas depois de ter enviado este alerta, a aldeia de Lisasa, na região de Beni, província do Kivu Norte, era palco de um ataque violento atribuído a grupos armados que atuam na região com relativa impunidade.

