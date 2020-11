Pobreza ameaça portugueses que já chegaram pobres ao Luxemburgo

JN/Agências Hoje às 11:31 Facebook

Centenas de portugueses no Luxemburgo estão a recorrer a associações de solidariedade para não passarem fome, após perderem os empregos precários devido à pandemia, mas a maioria, mesmo sem meios, recusa regressar a Portugal, de onde já partiu pobre.

"Têm fome. Estão em casa e sem o que fazer, o que conduz a discussões. As crianças não entendem. É muito triste", disse à Lusa o português José Trindade, fundador da Associação CASA, um centro de apoio social que atualmente apoia quase 80 famílias portuguesas a braços com o desemprego.

José Trindade, que fundou este centro em 1980, para ajudar outros portugueses a ultrapassar as dificuldades que sentiu quando emigrou para o Luxemburgo, nos anos 70, não esconde a preocupação com a crise atual, que classifica como uma das piores de sempre.

Apesar da maioria dos portugueses no Luxemburgo terem, para já, boas condições de vida, os que chegaram nos últimos anos através de agências de emprego, com contratos precários, não conseguiram até hoje uma estabilidade capaz de aguentar o impacto de uma crise como a que se vive. "Muitos ficaram sem emprego de um dia para o outro, principalmente nas áreas onde os portugueses mais trabalham: limpezas, construção civil e restauração."

O Luxemburgo, onde vivem perto de 100 mil portugueses (cerca de um sexto da população, estimada em 600 mil habitantes), tem atualmente em vigor novas medidas de combate à pandemia, como o recolher obrigatório, uso de máscara obrigatório em ajuntamentos com mais de quatro pessoas, encerramento de cafés e restaurantes às 23 horas, limitação a quatro do número de pessoas recebidas em casa e proibição de ajuntamentos com mais de 100 pessoas.

Na CASA, os portugueses encontram uma "resposta imediata", uma vez que ficaram sem qualquer rendimento e principalmente porque também já auferiam baixos rendimentos, num país onde "ninguém consegue viver sem dinheiro" que assegure, nomeadamente, o pagamento da habitação.

Mensalmente, este centro social investe cerca de três mil euros no apoio a estas famílias, uma despesa que cresce cada vez mais e que obriga a associação a recorrer a iniciativas criativas para obter fundos, como a recente venda de castanhas. Mas há outras necessidades prementes, como o apoio psicológico a estas famílias em crise, que ali chegam num estado emocional "gravíssimo".

A falta de verbas também tira o sono a José Trindade, que manifesta preocupação com as associações que antes da pandemia de covid-19 apoiavam a comunidade portuguesa através de iniciativas que iam muito além das manifestações culturais e que agora estão de portas fechadas e em risco de fechar. E as preocupações também se estendem à CASA, onde "41 pessoas trabalham para ajudar a resolver os problemas dos outros". "Estas pessoas precisam do emprego".

Além dos portugueses que chegaram mais recentemente com contratos precários de trabalho, os que ocupam tarefas mais diferenciadas e estão atualmente em teletrabalho também estão em risco. "Já ouvi dizer que quando o teletrabalho acabar já não voltam para os seus postos de trabalho", disse. Segundo José Trindade, a situação irá piorar quando os trabalhadores ficarem sem as "almofadas sociais" que o Estado luxemburguês oferece.

Por todas estas razões, o dirigente associativo defende que o Estado português deve olhar mais para as instituições. "Não estamos a querer substituir os consulados ou as embaixadas. Somos diferentes, mas precisamos de um orçamento para ajudar as embaixadas e os consulados", disse.

Em declarações à Lusa, o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, manifestou-se contra a permanência no país de portugueses em situação de pobreza. "É melhor voltarem e viverem com dignidade do que estar aqui à espera", afirmou, referindo que a situação destes portugueses desempregados tende a agravar-se, porque as suas profissões, menos classificadas, são as mais afetadas. E acrescentou: "Se as pessoas estão desempregadas e não têm condições de rapidamente encontrar um trabalho, a situação de pobreza vai agravar-se".

Segundo António Gamito, são "poucos" os casos de pedidos de repatriamento para Portugal que chegam à embaixada: meia dúzia desde o início da pandemia. Na sua opinião, mesmo atravessando dificuldades, "estes portugueses parecem acreditar que vão conseguir ultrapassar a situação, porque vão tendo umas ajudas, que são muito poucas e insuficientes para terem uma condição de vida neste país que é um dos mais catos da Europa". O diplomata sublinhou que, na generalidade, a comunidade portuguesa vive bem no Luxemburgo.