Português assassinado num quarto de hotel na Suíça

Um português foi encontrado sem vida num quarto de hotel, esta sexta-feira, no bairro de Zurique-Albisrieden, em Zurique, na Suíça. Segundo os média suíços, um empregado de limpeza do hotel encontrou o corpo sem vida do homem num quarto.

O jornal suíço "20 Minutes" relata que o quarto de hotel estava cheio de sangue e cheirava muito a álcool. A vítima será um português entre 35 a 40 anos que estava no hotel desde segunda-feira. A causa da morte terá sido esfaqueamento.

