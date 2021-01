Português condenado a perpétua por homicídio da ex-companheira no Luxemburgo

Hoje às 09:05 Facebook

O principal suspeito do homicídio de Ana Lopes, a 15 de janeiro de 2017, foi esta terça-feira condenado a prisão perpétua, segundo informação avançada esta manhã pela imprensa luxemburguesa.

A justiça luxemburguesa decidiu que o ex-companheiro da vítima, Marco Silva, é culpado do crime. Atualmente detido na prisão de Schrassig, o imigrante português de Viseu defende que é inocente.

Ana Lopes, natural de Seia, tinha 25 anos e morava com os pais em Bonnevoie, na capital. O seu carro foi encontrado do lado da fronteira francesa, em Roussy-le-Village. As autoridades encontraram o carro completamente devorado pelas chamas e um corpo carbonizado que mais tarde a autópsia confirmou ser o de Ana Lopes.

