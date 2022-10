Português de 74 anos mata casal vizinho no Luxemburgo

Tiago Rodrigues/Contacto Hoje às 17:16 Facebook

Um português de 74 anos matou duas pessoas na manhã desta segunda-feira, em Niederkorn. As duas vítimas - um casal, ela com 62 anos e ele, também português, com 54 - viviam na casa ao lado do atirador.

Os vizinhos tinham uma relação difícil há vários anos, segundo outros moradores da Rue des Trévires. Uma das vizinhas contou ao Contacto como uma discussão acabou em tragédia. "Estava na sala e ouvi um barulho muito grande, que me parecia o som dos caixotes do lixo. Quando espreitei à janela, vi um homem deitado no chão e outro com uma caçadeira nas mãos", relata, sem identificar-se.

"Depois vi a mulher a fugir. O homem voltou a carregar a arma e disparou novamente. Depois aproximou-se do corpo para verificar se [a mulher] estava morta e a seguir entrou em casa como se nada fosse", conta, descrevendo todo o aparato. "A polícia não demorou muito e quando se apercebeu da gravidade da situação chegaram os reforços", acrescentou a testemunha.

