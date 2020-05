Português é a quinta língua mais falada na internet

Hoje às 13:19 Facebook

O português é a quarta língua mais falada como língua materna - a seguir ao mandarim, inglês e espanhol -, a mais falada no hemisfério sul e idioma oficial dos nove países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e Macau.

As nove economias da CPLP, em conjunto, valem cerca de 2.700 milhões de euros, o que faria deste grupo a sexta maior economia do mundo, se se tratasse de um país, segundo o FMI. O português é ainda a quinta língua mais utilizada na internet e, globalmente, a língua é falada por 3,7% da população mundial.

O professor e investigador Luís Reto disse que, apesar da crescente importância, a língua portuguesa perdeu valor económico nos últimos anos, sobretudo por causa da quebra no crescimento estimado para a economia brasileira: "A perda de valor económico derivada da crise de 2008, que incidiu nos países de expressão portuguesa e muito no Brasil, levou a uma diminuição do valor da língua no mercado internacional".

Em declarações a propósito do primeiro Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se comemora esta terça-feira, dia 5 de maio, Luís Reto, que coordenou o primeiro estudo sobre o potencial económico da língua portuguesa, apresentado em 2012, reconheceu que as projeções de crescimento para a economia brasileira em que se baseava o estudo não se concretizaram.

