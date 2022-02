Português rapta mulher e esfaqueia filho na Suíça

JN Hoje às 16:51 Facebook

Um emigrante português na Suíça, de 54 anos, atacou o seu filho e a mulher, na terça-feira. Segundo a polícia, o marido, que não vivia com a família, terá esperado que o filho e a esposa saíssem de casa de manhã. Foi nessa altura que os atacou, esfaqueando o filho e "raptando" a mulher.

A polícia, ao chegar ao local, em Chaux-de-Fonds, na Suíça, foi informada pelo jovem que a sua mãe, de 52 anos, teria sido sequestrada pelo agressor, que estava proibido por ordem do tribunal de se aproximar dela.

A busca pelo português e pela mulher permitiu encontrar o carro do homem em Roches-de-Moron, entre a fronteira suíça e francesa, por volta das 9 da manhã, apenas três horas depois do ataque. Dentro do automóvel acidentado, num barranco, encontrava-se gravemente ferido o marido, tendo a esposa sido projetada.

A esposa, de 52 anos, também portuguesa, está nos cuidados intensivos do hospital de Berna e não pôde ainda ser interrogada pelas autoridades, tal como o marido.

