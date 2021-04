Português sem memória em São Paulo será procurado por burlas

JN Hoje às 09:52 Facebook

O cidadão português que, na semana passada, deu entrada num hospital de São Paulo, Brasil, apresentando indícios de desorientação agravada será procurado pelas autoridades portuguesas por supostas burlas.

A revelação foi feita na quarta-feira pela "Record TV", que investigou o passado do homem, identificado como Pedro Miguel Alcântara Duarte. De acordo com a estação de televisão brasileira, o português terá cometido crimes de burla em Portugal e também no Brasil, onde terá burlado pelo menos cinco pessoas. É também suspeito de entrar ilegalmente no país, uma vez que a Polícia Federal não tem registo de entrada de nenhum cidadão com aquele nome.

O cidadão continua internado num hospital de São Paulo, para onde foi encaminhado depois de ter sido encontrado junto à Praça da Sé, no centro da cidade, sem qualquer identificação. O português, que passou 20 dias alegando não se lembrar de nada, acabou por ser reconhecido por amigos na sequência de uma reportagem inicial da "Record TV", onde a fotografia do homem foi divulgada.