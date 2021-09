Portugueses lá fora recordam o 11 de setembro

Hoje às 12:53 Facebook

Três portugueses apanhados no centro do ataque às Torres Gémeas relatam o dia de horror com as emoções ainda à flor da pele. Vinte anos depois os traumas permanecem.

Duas décadas passaram desde o dia em que o mundo tremeu às mãos dos terroristas. Mas para quem viveu de perto os atentados que mataram 2700 pessoas, em Nova Iorque, "parece que tudo aconteceu ontem".

O que sucedeu a 11 de setembro de 2001 podia ser ficção, "um filme apocalíptico", assim descrevem três portugueses cujas vidas mudaram nessa manhã de terça-feira.

