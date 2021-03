Portugueses no Luxemburgo mais indecisos quanto a regressar a Portugal

Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses que emigraram para o Luxemburgo são os mais indecisos em relação a um futuro regresso ao país de origem. Esta é uma das conclusões da primeira análise aos dados obtidos através de um inquérito, que está a ser promovido pelo CICS.Nova.Instituto Politécnico de Leiria, pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e pelo CIES, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

Sob o tema "Emigração e Retorno. Expetativas de regresso de emigrantes portugueses", uma equipa de investigadores comparou as comunidades de quatro países europeus que são destinos de acolhimento da diáspora portuguesa: Reino Unido, França, Suíça e Luxemburgo. Em todos eles se verificou a tendência comum da maioria dos inquiridos pretender regressar a Portugal, mas também algumas variações de comunidade para comunidade.

Os dados foram obtidos através de um inquérito enquadrado naquele projeto de investigação e realizado de forma presencial, online, telefónica e com recurso à internet e redes sociais. Responderam 2.349 portugueses residentes no estrangeiro, que emigraram a partir do ano 2000, sendo que as respostas analisadas nesta síntese são relativas apenas às dos residentes num daqueles quatro países, selecionados para uma abordagem mais aprofundada, e correspondentes a um total de 1.126 respondentes.

Leia mais em Contacto