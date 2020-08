Série multicultural norte-americana procura lusodescendentes

Hoje às 14:26 Facebook

A realizadora Alexis Barone, que está a desenvolver uma série documental sobre multiculturalidade nos Estados Unidos, procura lusodescendentes para mostrar as especificidades da herança portuguesa no contexto da sociedade norte-americana.

"A fusão da sociedade moderna com as tradições de há séculos é algo que quero explorar", reconhece a realizadora. "A ideia é levar os americanos que não são emigrantes ou não têm história e cultura além da americana a reconhecerem e aceitarem as dificuldades e a beleza das culturas duais", acrescenta Alexis Barone.

A série vai debruçar-se sobre uma comunidade diferente por episódio, e no caso dos luso-americanos, o plano é acompanhá-los à zona de onde as suas famílias emigraram. "Seria uma semana em Portugal, sete a 10 dias de produção", conta Alexis, acrescentando que a ideia é contratar equipas técnicas locais.

