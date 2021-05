Todos os lusodescendentes no estrangeiro passam a poder candidatar-se ao ensino superior em Portugal

Hoje às 14:51 Facebook

O contingente especial de acesso ao ensino superior dirigido a emigrantes e seus familiares foi alargado para permitir a candidatura às instituições de ensino superior portuguesas de todos os lusodescendentes, de nacionalidade portuguesa e residentes no estrangeiro.

As condições especiais de acesso ao ensino superior em Portugal destinadas a emigrantes e seus familiares vão ser alargadas no próximo ano letivo a todos os lusodescendentes. A informação foi avançada, esta terça-feira, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Assim, já a partir do próximo ano letivo de 2021/2022 os cidadãos com, pelo menos, um ascendente de nacionalidade portuguesa originária até ao segundo grau, (por exemplo, um jovem nascido no Luxemburgo mas com um dos pais ou avós portugueses) que não tenha perdido essa nacionalidade, podem concorrer ao Concurso Nacional de Acesso através deste contingente.

