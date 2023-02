Joe Biden chega de comboio à Polónia

JN/Agências Hoje às 00:19 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou à Polónia esta segunda-feira à noite de comboio, proveniente da Ucrânia, após a visita surpresa a Kiev, informou a agência de notícias polaca PAP.

Biden chegou depois das 20.30 horas locais (19.30 em Portugal) à estação ferroviária de Przemysl, no sudeste da Polónia, informou a PAP.

O presidente dos Estados Unidos esteve hoje em Kiev para uma visita não anunciada, a primeira desde o início da invasão russa, que completa um ano na sexta-feira, informou a imprensa ucraniana.

Biden encontrou-se com Volodymyr Zelensky na capital ucraniana, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.