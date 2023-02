JN Hoje às 09:59 Facebook

O presidente norte-americano, Joe Biden, está em visita a Kiev, nesta segunda-feira.

A Casa Branca tinha revelado que Biden faria uma visita à Polónia na terça-feira, mas acabou por ser um pretexto para entrar na Ucrânia e se encontrar com Zelensky. Segundo revela o "The New York Times", o Governo norte-americano tinha negado a visita por questões de segurança.

Biden entrou em Kiev de comboio, segundo revela o jornal norte-americano.