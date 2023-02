Jovem alemã diz nas redes sociais que pode ser Maddie McCann

JN Ontem às 23:20 Facebook

Uma jovem alemã, de 21 anos, revelou no Instagram que pode ser Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu durante as férias no Algarve, em maio de 2007.

"Ajude-me, preciso de falar com Kate e Gerry McCann [pais da criança]. Eu acho que posso ser a Madeleine. Preciso de um teste de ADN. Os investigadores da polícia do Reino Unido e da Polónia estão a tentar ignorar-me" escreveu a jovem na conta do Instagram, que usou para chamar a atenção das autoridades.

Os olhos verdes e um sinal perto do olho, semelhante ao de Maddie, são os principais argumentos ultizados pela alemã para justificar a alegação. Quanto à discrepância de idades Julia Faustyna desvaloriza e afima que não significa nada. A filha de Kate e Gerry McCann terá atualmente, se for viva - 19, quase 20 anos.

Em três dias e com 35 publicações no Instagram, a jovem conseguiu reunir 143 mil seguidores.

Madeleine McCann desapareceu do apartamento onde estava a passar férias com a família, no Algarve, em 2007. Nos últimos 16 anos várias foram as teorias à volta do caso e poucos os progessos, até à detenção do principal suspeito do rapto e suposta morte da menina, o pedófilo Christian Brueckner, pela polícia alemã.