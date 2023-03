Kiev promete vingar morte de prisioneiro "herói" desarmado

Soldado capturado foi executado após gritar "Glória à Ucrânia" e Kiev fez apelo ao Tribunal Penal Internacional.

Em 12 segundos de vídeo, um soldado com a insígnia ucraniana no braço acende um cigarro, grita "Glória à Ucrânia" à frente das forças de Moscovo e é aparentemente executado com uma rajada de balas. Identificado como prisioneiro de guerra, o homem cai no chão enquanto se ouve um "morre, sacana!".

As imagens, divulgadas na segunda-feira em grupos pró-Rússia, não escaparam ao discurso noturno do chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, que deixou uma promessa: "Encontraremos os assassinos". "Glória ao herói, glória aos heróis, glória à Ucrânia", afirmou, assegurando que o país jamais esquecerá "os feitos daqueles que deram a vida pela liberdade".