Kiev retoma controlo da Ilha da Serpente

Rússia alega que se retirou da ilha no Mar Negro para facilitar exportação de cereais. Ucrânia diz que forçou retirada com ação militar musculada.

As atenções do mundo voltaram-se para a pequena ilha no Mar Negro logo no primeiro dia da ofensiva russa, a 24 de fevereiro, quando um membro da guarnição ucraniana respondeu ao navio de guerra russo que lhe exigia rendição com um expressivo: "Go fuck yourself!". A assimetria numérica viria, porém, nesse dia, a impor mesmo a rendição. Até esta quinta-feira, quando as posições de domínio se inverteram.

As forças russas anunciaram que se retiraram da ilha para facilitar a exportação de cereais da Ucrânia, depois de, durante semanas, aquele ponto estratégico no Mar Negro ter estado sob bombardeamento de drones e mísseis ucranianos. Kiev conta versão diferente e garante ter forçado a retirada dos russos pela força da investida aérea e pelo fogo da artilharia.