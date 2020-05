Kim Jong-un volta a aparecer em público, diz agência norte-coreana

JN Ontem às 22:42 Facebook

Kim Jong-un fez a primeira aparição pública após 20 dias, avança a agência de notícias norte-coreana KCNA, depois de muita especulação em torno do estado de saúde do líder do país.

A agência KCNA, citada pela BBC, adianta que o líder norte-coreano participou na inauguração de uma fábrica de fertilizantes. Acrescenta ainda que as pessoas da fábrica "começaram a gritar estrondosamente" quando ele apareceu.

Esta aparição, a primeira desde uma reunião do Politburo do Partido dos Trabalhadores, em 11 de abril, surge depois de uma onda de especulações globais sobre o seu estado de saúde.

Os registos mais recentes da agência estatal não puderam ser confirmados e nenhuma foto foi fornecida.

As especulações começaram quando Kim falhou as comemorações do aniversário de nascimento do fundador do Estado, Kim Il Sung, em 15 de abril.

Os rumores aumentaram na quarta-feira, quando o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que as autoridades do país "não viram" Kim recentemente.

Por sua vez, a Coreia do Sul disse que os relatos de que Kim estava muito doente não eram verdadeiros.