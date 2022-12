Kremlin diz estar concentrado nas suas próprias condições para a paz

JN/Agências Hoje às 00:07 Facebook

O porta-voz do Kremlin rejeitou esta segunda-feira as condições propostas pela Ucrânia para realizar uma cimeira de paz até final de fevereiro, destacando que a Rússia apenas se concentra "nas suas próprias condições" e "no bom senso".

Em entrevista à agência Associated Press (AP), o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse hoje que o seu Governo tenciona realizar uma cimeira de paz até final de fevereiro, preferencialmente na ONU e com o secretário-geral, António Guterres, como mediador.

Questionado sobre se Kiev convidaria Moscovo para a cimeira, Kuleba respondeu que primeiro a Rússia precisa de aceitar ser processado por crimes de guerra num tribunal internacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano minimizou os comentários das autoridades russas de que estão prontos para negociações.

"Eles dizem regularmente que estão prontos para negociações, o que não é verdade, porque tudo o que fazem no campo de batalha prova o contrário", concluiu o chefe da diplomacia ucraniana.

Já o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu a Kiev sublinhando que a Rússia "nunca seguiu as condições estabelecidas por outros".

"[A Rússia] Apenas se concentra nas suas próprias [condições]. E no bom senso", destacou, citado pela agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

Na semana passada, um porta-voz do Kremlin tinha realçado que nenhum plano de paz ucraniano pode ter sucesso sem levar em conta "as realidades de hoje que não podem ser ignoradas", numa referência à exigência de Moscovo de que a Ucrânia reconheça a soberania da Rússia sobre a Crimeia, anexada pelos russos em 2014, bem como outras conquistas territoriais.

Durante a entrevista à AP, Kuleba disse ainda que a Ucrânia fará tudo para vencer a guerra em 2023, acrescentando que a diplomacia desempenha um papel importante nesse desfecho.

"Toda a guerra termina de forma diplomática. Toda a guerra termina como resultado das ações tomadas no campo de batalha e na mesa de negociações", argumentou o chefe da diplomacia ucraniana, anunciando que gostaria de ver uma cimeira de paz até ao final de fevereiro.

Na segunda-feira, a Ucrânia pediu aos Estados-membros da ONU que privem a Rússia de seu estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança e que a excluam do órgão mundial.

Kuleba defendeu ainda que a Rússia nunca passou pelo procedimento legal para se tornar membro e ocupar o lugar da URSS no Conselho de Segurança da ONU após o colapso da União Soviética.

"Este é o começo de uma batalha difícil, mas vamos lutar, porque nada é impossível", garantiu à AP.