Lava do vulcão de La Palma chegou ao mar

A lava do vulcão Cumbre Vieja, ativo há nove dias na ilha de La Palma, nas Canárias, chegou ao mar cerca das 23 horas desta terça-feira. O momento acontece no mesmo dia em que o Governo espanhol declarou a ilha zona de catástrofe.

Num vídeo publicado no Twitter pelo investigador do Instituto Espanhol de Oceanografia, Eugenio Fraile, e captado a bordo do navio "Ramón Margalef", é possível ver a lava a cair no mar, na zona conhecida como Playa de los Guirres.

"Após 9 dias de incerteza, a lava finalmente chegou ao mar no dia 28 de setembro na costa de Tazacorte, causando um choque térmico e colunas de vapor", escreveu aquele instituto nas redes sociais.

Após o contacto com a água, são esperadas várias explosões e uma elevada libertação de dióxido de enxofre.

O vulcão Cumbre Vieja está ativo e a expelir lava desde 19 de setembro e apesar desta situação não houve mortos ou feridos a lamentar entre os 85 mil habitantes da ilha. No entanto, os danos são enormes, acima de 400 milhões de euros, segundo as autoridades regionais.