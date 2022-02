Líder do Estado Islâmico na Síria abatido pelos EUA

JN Hoje às 13:43 Facebook

O líder do Estado Islâmico na Síria foi abatido, esta quinta-feira, numa operação das forças especiais dos EUA que provocou pelo menos 13 mortos.

"Graças à capacidade e coragem das nossas forças armadas, abatemos Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi", anunciou o presidente norte-americano, Joe Biden, num comunicado.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Foto: AFP

Biden acrescentou ainda que todos os soldados norte-americanos envolvidos na operação regressaram em segurança.

O ataque, que segundo fontes locais, durou cerca de duas horas, começou por volta da meia-noite desta quinta-feira (hora local) aquando da aterragem de vários helicópteros americanos na vila de Atmeh, uma cidade no norte de Idlib, perto da fronteira com a Turquia e lar de milhares de deslocados. Seguiram-se, depois, os alertas para a retirada de mulheres e crianças naquele perímetro.

Tiros, bombas, paredes manchadas de sangue, janelas partidas, tectos carbonizados e telhados parcialmente desabados são o cenário descrito por quem, como um correspondente da agência de notícias AFP, teve a oportunidade de estar no local e testemunhar o rasto da batalha.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, diz tratar-se da maior operação dos Estados Unidos no noroeste da Síria desde 2019, altura em que abateram o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al- Baghdadi.