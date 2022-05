"Lua de sangue". Primeiro eclipse total da Lua de 2022 é já na próxima semana

Inês da Silva Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a madrugada do próximo dia 16 de maio irá ocorrer o primeiro eclipse total da Lua de 2022. Este fenómeno resultará numa "lua de sangue" visível em Portugal.

No próximo dia 16 de maio vai ser visível, em Portugal, o primeiro eclipse total lunar de 2022. Este fenómeno resultará numa "lua de sangue", designação dada a um eclipse associado a uma superlua, que faz com que, durante o fenómeno, o corpo celeste ganhe um tom avermelhado, mais escuro. O eclipse lunar total poderá ser visto em toda a Europa, África, América do Sul, América do Norte, Pacífico Leste, Pacífico Sul, Médio Oriente e Antártida.

Este fenómeno acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra. O eclipse irá passa por três fases diferentes: a fase penumbral (quando apenas existe uma breve sombra), umbral (onde o eclipse inicia a sua fase completa) e total (quando o eclipse atinge a sua totalidade).

O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) explicou que, em Portugal Continental, a Lua irá entrar na primeira fase perto das três da manhã de segunda feira e entra na sombra pelas quatro horas. Por volta das cinco, o eclipse atinge a sua totalidade, permanecendo assim cerca de uma hora. Antes das sete da manhã, a Lua começa a sair da sombra e a última fase ocorre perto das oito da manhã.