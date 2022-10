Lula da Silva vence em Lisboa, no Porto e em Faro

JN Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Lula da Silva é o candidato mais votado pelos eleitores brasileiros residentes em Portugal.

Lula da Silva, candidato do PT (Partido dos Trabalhadores), reuniu 12.153 votos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Jair Bolsonaro, presidente que concorre à reeleição, recolheu 6068.

Numa altura em que estavam apurados 94,87% dos votos no Porto, Lula da Silva vencia com 60,48% dos votos (8471 votos, no total), seguido de Bolsonaro, com 30,03% (4206 votos), segundo os números do Tribunal Superior Eleitoral. Ciro Gomes arrecadou 4,93% dos votos (690) e Simene Tebet 2,85% (399).

PUB

Em Faro, com 100% dos votos apurados, Lula venceu com 49,13% dos votos (873 votos, no total), seguido de Bolsonaro com 41,08% (730 votos) e Ciro Gomes com 5,23% (93 votos).